Börsen News WOCHENAUSBLICK: Sorge um mögliche Rezession bestimmt die Woche Von dpa-afx 20.05.2022 - 15:32 Uhr Lesedauer: 2 Min.

FRANKFURT (dpa-AFX) - In der neuen Woche dĂŒrften die Rezessionssorgen die Bewegungen am Kapitalmarkt bestimmen. WĂ€hrend bei den Unternehmen nur wenige NachzĂŒgler ihre BĂŒcher öffnen, rĂŒcken Daten aus der Konjunktur in den Fokus. Analysten erwarten dabei wenig positive Signale fĂŒr den Kapitalmarkt. Der nĂ€chste "Daten-Blues" rolle an, warnte Robert Greil von der Privatbank Merck Finck.

"An den FinanzmĂ€rkten ringen Anleger weiter mit der toxischen Mischung aus hoher Inflation und zunehmenden Wachstumsrisiken", kommentiert Claudia Windt von Helaba. Anleger hĂ€tten sich zuletzt in als sicher empfundene HĂ€fen gerettet, vor allem in den Dollar. Selbst Gold, das "Krisenasset schlechthin", habe eine schwache Handelswoche hingelegt. Weil Zinsen fĂŒr Staatsanleihen aber fielen, dĂŒrften Investoren die Aktien nicht aus den Augen verlieren, schreibt Windt. "Dabei hilft die inzwischen gĂŒnstige Bewertung ebenso wie die bisher noch solide Gewinnentwicklung der Unternehmen."

Angesichts von Konjunktur-, Zins- und KriegsĂ€ngsten stehe derzeit jedes Entspannungssignal an der Börse auf tönernen FĂŒĂŸen, schrieb Robert Halver, Kapitalmarktstratege der Baader Bank. Auch Wirtschaftsdaten hĂ€tten die Kurse zuletzt eher nach unten als nach oben gedrĂŒckt. Als "Hoffnungsschimmer" bezeichnete er den Lkw-Hersteller Daimler Trucks, der als "harter Konjunkturzykliker" inmitten der Krisen seine Prognosen erhöhte.

Quartalsberichte der Unternehmen bleiben in der kommenden Woche aber Mangelware. Eine der wenigen Ausnahmen ist am Dienstag CTS Eventim. In den USA profitiere der TickethÀndler und Veranstalter von einer aufgestauten Nachfrage, schrieb Analyst Henrik Paganetty vom Analysehaus Jefferies. Auch ein schwÀchelndes Konsumverhalten könne das nur bedingt ausbremsen.