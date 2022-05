Aktien New York: Etwas höher am Ende einer verlustreichen Woche

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zwei Tagen mit teils schweren Verlusten sind die US- Börse n am Freitag etwas erholt gestartet. Laut Marktteilnehmern geht die positive Börsenstimmung darauf zurĂŒck, dass China einen ĂŒberraschend deutlichen Schritt unternommen habe, um die AbschwĂ€chung der heimischen Konjunktur zu mildern. So sei ein wichtiger Zinssatz fĂŒr langfristige Kredite stĂ€rker als erwartet gesenkt worden.