Aktien Wien Schluss: Marinomed mit Kurssprung von 8,7 Prozent

Die wichtigsten europ├Ąischen Indizes folgten am Freitag einem ├Ąhnlichen Kursverlauf wie der ATX - am Nachmittag und mit einer schw├Ąchelnden Wall Street ging es f├╝r die meisten B├Ârsen abw├Ąrts, am Ende stand ein deutlich kleinere Plus. Unterst├╝tzung f├╝r die B├Ârsen hatten im Tagesverlauf Konjunkturma├čnahmen in China geliefert. In der zweitgr├Â├čten Volkswirtschaft der Welt hatte die Notenbank einen Zinssatz f├╝r langfristige Immobiliendarlehen gesenkt, das hatte von Fernost bis Europa f├╝r steigende Kurse gesorgt.