Aktien Frankfurt Schluss: Versöhnliches Ende einer durchwachsenen Woche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit RĂŒckenwind von den asiatischen Börse n hat der deutsche Aktienmarkt am letzten Handelstag der Woche zugelegt. Positive Impulse lieferte am Freitag die Nachricht, dass China einen wichtigen Referenzzins fĂŒr langfristige Kredite senkte. FĂŒr eine Entwarnung ist es jedoch noch zu frĂŒh: Die Stimmung bleibe angesichts der Furcht vor steigenden Zinsen und hohen Inflationsraten fragil, kommentierte Marktexperte Timo Emden von Emden Research.

Der deutsche Leitindex Dax ĂŒberwand in der ersten TageshĂ€lfte die Marke von 14 000 Punkten und notierte bis zu zwei Prozent höher. Im Zuge der schwĂ€chelnden Wall Street bröckelte er im spĂ€ten Handel jedoch merklich ab und rettete noch einen Gewinn von 0,72 Prozent auf 13 981,91 Punkte ins Ziel. Auf Wochensicht resultiert daraus ein Verlust von 0,3 Prozent. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen schloss am Freitag 0,57 Prozent höher bei 29 199,95 Punkten.

Auch die europĂ€ischen Leitbörsen gingen mit AufschlĂ€gen aus dem Handel. Der EuroStoxx 50 stieg um 0,45 Prozent auf 3657,03 Punkte. Der Cac 40 in Paris gewann 0,2 Prozent. FĂŒr den FTSE 100 in London ging es um 1,2 Prozent bergauf. Der New Yorker Dow Jones Industrial notierte zum Handelsschluss in Europa hingegen rund 0,6 Prozent im Minus.