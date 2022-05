Aktien Europa Schluss: Nach Rückenwind aus China kommt Gegenwind aus USA

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Gewinne an Europas Aktienm├Ąrkten sind am Freitag bis zum Handelsschluss merklich zusammengeschmolzen. Wurde zun├Ąchst die Senkung eines wichtigen Referenzzinses f├╝r langfristige Kredite durch die chinesische Zentralbank zur St├╝tze, kam am Nachmittag Gegenwind von den abermals schw├Ącheren US- B├Ârse n auf.