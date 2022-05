Aktien New York: Die Bären haben das Sagen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Ausverkauf zur Wochenmitte und einem letztlich gescheiterten Stabilisierungsversuch am Vortag sind die US- Börse n am Freitag nochmals krĂ€ftig abgerutscht. Wirkte anfangs noch die Senkung eines wichtigen Referenzzinses fĂŒr langfristige Kredite durch die chinesische Zentralbank als StĂŒtze, weil dadurch die Wirtschaft angekurbelt werden kann, ging es anschließend umso deutlicher bergab. Die Börsen werden nach wie vor von der hohen Inflation, einer drohenden Rezession und steigenden Zinsen beherrscht.