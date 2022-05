Aktien New York Schluss: Positive Wende zum Handelsende

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zeitweise erneut sehr hohen Verlusten ist der Wall Street am Freitag zum Handelsschluss noch der Sprung in positives Terrain gelungen, wenn auch ├Ąu├čerst knapp. Anfangs wirkte die Senkung eines wichtigen Referenzzinses f├╝r langfristige Kredite durch die chinesische Zentralbank als St├╝tze, anschlie├čend ging es umso deutlicher bergab. Der Themenkomplex aus hoher Inflation, drohender Rezession und steigenden Zinsen beherrschte den Markt und lie├č den marktbreiten S&P 500 vor├╝bergehend mit einem Minus von mehr als 20 Prozent seit seinem Rekordhoch zu Jahresanfang in einen B├Ąrenmarkt schlittern. Dann aber griffen Schn├Ąppchenj├Ąger auf dem tiefen Niveau wieder zu.