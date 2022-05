Aktien New York Schluss: Positive Wende zum Handelsende

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zeitweise erneut sehr hohen Verlusten ist der Wall Street am Freitag zum Handelsschluss noch der Sprung in positives Terrain gelungen, wenn auch Ă€ußerst knapp. Anfangs wirkte die Senkung eines wichtigen Referenzzinses fĂŒr langfristige Kredite durch die chinesische Zentralbank als StĂŒtze, anschließend ging es umso deutlicher bergab. Der Themenkomplex aus hoher Inflation, drohender Rezession und steigenden Zinsen beherrschte den Markt und ließ den marktbreiten S&P 500 vorĂŒbergehend mit einem Minus von mehr als 20 Prozent seit seinem Rekordhoch zu Jahresanfang in einen BĂ€renmarkt schlittern. Dann aber griffen SchnĂ€ppchenjĂ€ger auf dem tiefen Niveau wieder zu.