DAX-FLASH: Dax steigt wohl wieder über 14100 Punkte - Abwärtstrend wackelt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem starken Wochenstart ger├Ąt der Abw├Ąrtstrend im Dax weiter ins Wanken. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn gut ein Prozent h├Âher auf 14 130 Punkte. Den seit Anfang Januar vorherrschenden Abw├Ąrtstrend sowie die 50-Tage-Linie hatte der Dax in der Vorwoche bereits kurzzeitig ├╝berschritten. Am Wochenhoch von 14 226 Punkten waren die K├Ąufe jedoch abgeebbt, und er fiel wieder darunter zur├╝ck.

Die Marktexperten der Commerzbank sprechen von etwas Stabilisierung, nachdem an der Wall Street am Freitag dem Dow Jones und S&P 500 nach anf├Ąnglichem Rutsch noch ein unver├Ąnderter Schluss gelungen war. Die Indizes der Technologieb├Ârse Nasdaq schlossen war leicht im Minus, konnten ihren Rutsch auf ein weiteres Tief seit November 2020 aber zumindest abfangen.

Wegen der Rezessions├Ąngste habe sich im marktbreiten S&P 500 in der Vorwoche kurzzeitig ein B├Ąrenmarkt-Szenario abgezeichnet, so die Commerzbank-Experten. Definiert wird es durch den R├╝ckfall eines Index von mindestens 20 Prozent unter sein Rekordhoch. Durch die sp├Ąte Erholung am Freitag wurde der B├Ąrenmarkt zwar zun├Ąchst abgewendet, die Anleger bleiben jedoch vorsichtig angesichts von Inflationsdruck inmitten strafferer Geldpolitik der Notenbanken.