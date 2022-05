Aktien Frankfurt Ausblick: Dax wohl über 14100 Punkte - Abwärtstrend wackelt

Am Markt r├╝ckt zu Wochenbeginn der Energietechnikkonzern Siemens Energy in den Fokus, der seine spanische Windkrafttochter Siemens Gamesa komplett ├╝bernehmen will. Mit einem Angebot von 18,05 Euro pro Aktie sollen die ausstehenden 32,9 Prozent erworben werden. Ist das Angebot erfolgreich, will Energy Gamesa von der B├Ârse nehmen und in den Konzern integrieren.