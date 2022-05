Aktien Frankfurt Eröffnung: Optimismus zu Wochenbeginn

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem starken Wochenstart versucht der Dax am Montag seinen AbwĂ€rtstrend zu knacken. Der deutsche Leitindex stieg in der ersten Handelsstunde um 1,26 Prozent auf 14 158 Punkte. FĂŒr den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,34 Prozent auf 29 590 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,8 Prozent. StĂŒtzend wirkt, dass an der Wall Street die Indizes am Freitag ihre hohen Verluste noch aufholen konnten. Auch in Japan verbuchte die Börse am Morgen Gewinne.