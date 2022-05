Börsen News Aktien Frankfurt: Gewinne im Dax - Trendbruch möglich Von dpa-afx 23.05.2022 - 14:40 Uhr Lesedauer: 2 Min.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem starken Auftakt am Montag mit Kursen im Dax ĂŒber 14 200 Punkten hat der Schwung etwas nachgelassen. Der deutsche Leitindex blieb aber ĂŒber 14 000 Punkte und stand am Nachmittag mit plus 0,93 Prozent auf 14 112 ZĂ€hler auch schon wieder deutlich darĂŒber. Den seit Januar vorherrschenden AbwĂ€rtstrend versucht der Dax nun zu brechen. FĂŒr den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es zuletzt um 0,69 Prozent auf 29 403 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,7 Prozent höher.

RezessionsĂ€ngste, Inflation und steigende Zinsen prĂ€gen insgesamt weiter das Bild. Daran Ă€nderte auch das am Vormittag veröffentlichte Ifo-GeschĂ€ftsklima nichts, das weiter stieg. Anleger bleiben vorsichtig, auch weil in der Eurozone die Zinswende konkrete Formen annimmt. Laut der PrĂ€sidentin der EuropĂ€ischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, ist ein Ende der Netto-WertpapierkĂ€ufe "sehr frĂŒh" im dritten Quartal zu erwarten. Dies wĂŒrde eine erste Zinserhöhung im Juli ermöglichen, so Lagarde.

Die Geldpolitik mĂŒsse sich auf die BekĂ€mpfung der hohen Inflation konzentrieren, sodass kein Raum mehr bleibe fĂŒr die indirekte UnterstĂŒtzung der AktienmĂ€rkte, wie sie in den vergangenen Jahren stets in SchwĂ€chephasen erfolgt sei, erlĂ€uterten die Volkswirte der DekaBank. Kurzfristig dĂŒrften die Schwankungen an den MĂ€rkten erhöht bleiben, langfristig orientierte Anleger könnten ausgeprĂ€gte SchwĂ€chephasen aber fĂŒr ZukĂ€ufe nutzen, hieß es weiter.