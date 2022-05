Aktien New York: Entspannung mit China färbt auf US-Börse ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach Zeichen der Entspannung zwischen den USA und China hat die Wall Street ihren AufwĂ€rtstrend aus dem spĂ€ten GeschĂ€ft vom Freitag fortgesetzt. Als StĂŒtze wurde am Montag gesehen, dass die US-Regierung angesichts der hohen Inflationsrate erwĂ€gt, manche unter dem ehemaligen PrĂ€sidenten Donald Trump eingefĂŒhrten Strafzölle auf Importe aus China wieder abzuschaffen.

Anleger sĂ€hen darin eine mögliche Deeskalation des Handelskrieges zwischen den beiden Wirtschafts-SupermĂ€chten, kommentierte der Börsianer Pierre Veyret vom Broker ActivTrades. In frĂŒhen Handel zog der Leitindex Dow Jones Industrial zunĂ€chst um 1,3 Prozent auf 31 652 Punkte an. In der vergangenen Woche war er noch um 2,9 Prozent gefallen. "Trotz Lockdown-Angst nach Rekord-Infektionszahlen in Peking startet die Woche mit Risikofreude", schrieb die Landesbank BayernLB.