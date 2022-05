Aktien Frankfurt Schluss: Dax steigt und könnte Abwärtstrend beenden

FRANKFURT (dpa-AFX) - Erfreulich ist der Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt ausgefallen. Der Leitindex Dax stieg am Montag um 1,38 Prozent auf 14 175,40 Punkte. B├Ârsianer verwiesen auf eine extrem schlechte Stimmung unter den Investoren, die jedoch oftmals Ausl├Âser einer Gegenbewegung nach oben sei. Auch die Aussicht auf ein Ende der US-Strafz├Âlle auf Einfuhren aus China kam bei den Anlegern gut an.

Nun k├Ânnte dem Dax auch der Ausbruch aus dem zum Jahresanfang begonnenen Abw├Ąrtstrend nach oben gelingen. Laut der Landesbank Helaba verl├Ąuft dieser bei 14 130 Z├Ąhlern, diese Marke konnte der Dax zum Schlusskurs ├╝berwinden. In den vergangenen Monaten war der Index mehrfach an diesem Widerstand gescheitert. F├╝r den MDax der mittelgro├čen Unternehmen ging es um 0,86 Prozent auf 29 452,52 Punkte nach oben.

US-Pr├Ąsident Joe Biden erw├Ągt angesichts der hohen Inflation , die von der Trump-Regierung gegen China verh├Ąngten Strafz├Âlle zur├╝ckzunehmen. "Wenn die Stimmung an der B├Ârse so wie jetzt extrem schlecht ist, reichen schon kleine positive Nachrichten, die Kurse wieder nach oben zu treiben", schrieb Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Eine R├╝cknahme der Z├Âlle k├Ânne sich positiv auf die defekten Lieferketten und damit auch d├Ąmpfend auf die Inflation auswirken.

Am Markt standen am Montag ├ťbernahmepl├Ąne im Fokus. Der Energietechnikkonzern Siemens Energy will sich seine spanische Windkrafttochter Siemens Gamesa komplett einverleiben. Marktteilnehmer ├╝berraschte der Schritt nicht mehr, sie sehen ihn positiv. Siemens Energy stiegen im MDax zun├Ąchst deutlich, drehten dann aber ins Minus. Siemens Gamesa stiegen dagegen in Madrid um gut 6 Prozent. Nordex legten in ihrem Fahrwasser um 3,5 Prozent zu.