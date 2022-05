Aktien Wien Schluss: Klare Gewinne - US-Börsen bringen Aufwind

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener B├Ârse hat sich am Montag mit deutlichen Gewinnen aus dem Handel verabschiedet. Der ATX gewann 1,83 Prozent auf 3277,95 Punkte. Der marktbreite ATX Prime steigerte sich um 1,76 Prozent auf 1647,39 Z├Ąhler. Die positive Stimmung an den US-B├Ârsen schwappte im Sp├Ąthandel ├╝ber den Atlantik nach Europa.

Auf Konjunkturseite standen Stimmungsdaten aus Deutschland im Fokus. So hat sich das Sentiment der deutschen Wirtschaft im Mai trotz des Kriegs in der Ukraine ├╝berraschend aufgehellt. Der Ifo-Gesch├Ąftsklimaindex stieg von 91,9 Z├Ąhlern im Vormonat auf 93,0 Punkte und damit das zweite Mal in Folge, wie das Ifo-Institut zu seiner Umfrage unter rund 9000 Top-Managern mitteilte. ├ľkonomen hatten hingegen einen R├╝ckgang auf 91,4 Punkte erwartet.