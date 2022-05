Aktien Europa Schluss: Erholungsbewegung hält trotz EZB-Aussagen an

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Trotz der immer wahrscheinlicheren Zinswende im Euroraum haben Europas Börse n am Montag an ihre Erholungsbewegung angeknĂŒpft. Zwar bröckelten Gewinne im Tagesverlauf, nachdem sich EZB-Chefin Christine Lagarde zuversichtlich ĂŒber eine Zinsanhebung im Juli geĂ€ußert hatte. Ein starker Handelsbeginn an den US-Börsen trieb dann aber auch die europĂ€ischen MĂ€rkte wieder an.