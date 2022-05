Aktien New York Schluss: Entspannung im Streit mit China und Banken treiben an

NEW YORK (dpa-AFX) - Entspannungssignale im Handelsstreit mit China und ein starker Bankensektor haben an der Wall Street am Montag f├╝r gute Stimmung gesorgt. Nach einer verlustreichen Woche bauten die US- B├Ârse n ihre Gewinne nun im Handelsverlauf sukzessive aus.