Aktien Frankfurt Ausblick: Kursgewinne werden wieder verkauft

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax kann am Dienstag wohl nicht an seinen positiven Wochenauftakt ankn├╝pfen. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start stand der X-Dax als vorb├Ârslicher Indikator f├╝r den deutschen Leitindex 0,9 Prozent tiefer auf 14 047 Punkten.

Der tags zuvor schon geknackt geglaubte Abw├Ąrtstrend seit Anfang Januar bleibt damit intakt, und auch die 50-Tage-Linie als Indikator f├╝r den mittelfristigen Trend fungiert weiter als Kursbremse. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird zur Er├Âffnung am Dienstag 1,2 Prozent schw├Ącher erwartet. Wie so oft in j├╝ngster Vergangenheit nutzen die Anleger die Gelegenheit, nach zwischenzeitlich verbuchten Kursgewinnen Aktien wieder zu verkaufen.

Die am Vortag starke Reaktion der Wall Street nach neuen Jahrestiefs hatte der Dax zu Wochenbeginn bereits vorweggenommen. Nach dem europ├Ąischen Handelsende tat sich auch in den USA nur noch wenig. In Asien dominierten am Morgen die Verk├Ąufer.

Aus Konjunktursicht sind am Vormittag die Einkaufsmanager-Indizes aus der Eurozone von Interesse. Sollten sich diese nach dem am Vortag unerwartet gestiegenen Ifo-Gesch├Ąftsklima f├╝r Deutschland weiter deutlich im Wachstumsbereich bewegen, w├╝rden die Zinserh├Âhungserwartungen an die Europ├Ąische Zentralbank (EZB) wohl nochmals untermauert, schrieben die Experten der Helaba.

TAG Immobilien ver├Âffentlichte Zahlen f├╝r das erste Quartal, die einem H├Ąndler zufolge gut genug sein sollten f├╝r Kursgewinne. Der Konzern profitiert weiterhin von steigenden Mieten in Ballungszentren.