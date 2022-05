Aktien Europa: Börsen wieder im Rückwärtsgang

B├Ârsen News Aktien Europa: B├Ârsen wieder im R├╝ckw├Ąrtsgang Von dpa-afx 24.05.2022 - 11:40 Uhr Lesedauer: 3 Min.

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An den europ├Ąischen B├Ârse n streichen die Anleger am Dienstag schon wieder ihre zuletzt erzielten Gewinne ein. So hat sich an den ├╝bergeordneten Themen nichts ge├Ąndert: hohe Inflationsraten sowie die wieder aufgeflammte Corona-Pandemie in China n├Ąhren Konjunktursorgen. Dazu passte eine Unternehmensstimmung, die sich im Euroraum etwas st├Ąrker eintr├╝bte als gedacht.

Der EuroStoxx 50 fiel am sp├Ąten Vormittag um 1,29 Prozent auf 3660,45 Punkte, nachdem er in den vergangenen beiden Tagen unter Schwankungen jeweils Gewinne eingefahren hatte. Der Cac 40 in Paris verlor ├Ąhnliche deutliche 1,40 Prozent auf 6269,40 Punkte. Der Londoner FTSE 100 allerdings sank etwas weniger, und zwar um 0,54 Prozent auf 7472,59 Punkte.

An den derzeit tonangebenden US-B├Ârsen gaben die Futures am Dienstag wieder nach - insbesondere im Technologiesektor wegen einer Hiobsbotschaft vom Foto-App-Anbieter Snap, der die Anleger mit kassierten Quartalsprognosen schockiert hat. Die Nachricht sei ein herber R├╝ckschlag f├╝r die zuletzt wieder gr├Â├čer gewordene Risikobereitschaft der Anleger, hie├č es. In China litten die B├Ârsen unterdessen weiter unter den dort steigenden Corona-Infektionszahlen.

Vor allem im zuletzt gefragten Energiesektor wurde von Anlegern im gr├Â├čeren Stil Kasse gemacht: Der Teilindex war mit einem Einbruch um 3,3 Prozent das abgeschlagene Schlusslicht in der Branchenwertung. Die Verluste standen im Zusammenhang mit Spekulationen ├╝ber eine britische Sondersteuer f├╝r Versorger, die derzeit von den hohen Strompreisen profitieren. Einem Bericht der "Financial Times" (FT) zufolge hat der britische Finanzminister Rishi Sunak die Planung einer solchen Abgabe angesto├čen.