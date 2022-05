Aktien Frankfurt: Abwärtstrend bleibt intakt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der zum Wochenstart schon fast gebrochene AbwĂ€rtstrend seit Anfang Januar bleibt im Dax intakt. Der deutsche Leitindex verlor am Dienstagnachmittag 0,84 Prozent auf 14 056 Punkte. FĂŒr den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,63 Prozent nach unten auf 29 266 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,9 Prozent.

"An einem Tag zeigen sich die Marktteilnehmer euphorisch und verdrÀngen die altbekannten Belastungsfaktoren. Und kurze Zeit spÀter ist die gute Laune plötzlich verflogen. Die Zins- und Rezessionssorgen ziehen die MÀrkte dann wieder in das Tal der TrÀnen", fasste Analyst Christian Henke vom Broker IG die Lage am Aktienmarkt zusammen.