Aktien New York Ausblick: Snaps Gewinnwarnung drückt schwer auf die Stimmung

Aktien New York Ausblick: Snaps Gewinnwarnung dr├╝ckt schwer auf die Stimmung

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Erholung zum Wochenstart werden die US-Aktienb├Ârsen am Dienstag wieder schw├Ącher erwartet. Entt├Ąuschende Quartalszahlen und vorsichtige Ausblicke machen die Anleger wieder risikoscheu. Die von Snap kassierten Quartalsziele sch├╝rten erneut Sorgen ├╝ber Risiken rund um das Wirtschaftswachstum und d├╝rften wohl den gesamten Technologiesektor belasten.

Snap, der Mutterkonzern der Foto-App Snapchat, gab am Vorabend bekannt, dass die Gewinn- und Umsatzprognosen f├╝r das zweite Quartal angesichts sich verschlechternder gesamtwirtschaftlicher Trends verfehlt werden. Das lie├č die Aktie vorb├Ârslich um mehr als 30 Prozent absacken und brachte am Morgen bereits in Asien und Europa Technologie-Werte unter Druck.