Aktien Frankfurt Schluss: Schwacher Dax bleibt im Abwärtstrend gefangen

Deutsche B├Ârse entzogen sich an der Dax-Spitze mit plus knapp zwei Prozent dem Abw├Ąrtstrend. Die Papiere profitieren von den starken Schwankungen an den M├Ąrkten. Auch hohe B├Ârsenums├Ątze an der Stromb├Ârse EEX und im Anleihenhandel d├╝rften dem B├Ârsenbetreiber zugutekommen, sagten H├Ąndler.