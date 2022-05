Aktien Wien Schluss: Etwas schwächer

In der Europ√§ischen Zentralbank (EZB) herrscht Uneinigkeit √ľber die angemessene Reaktion auf die hohe Inflation. Nachdem EZB-Pr√§sidentin Christine Lagarde am Montag ein eher moderates Tempo mit graduellen Zinsanhebungen ab Sommer signalisierte hatte, kam am Dienstag Widerspruch aus √Ėsterreich. Notenbankchef Robert Holzmann pl√§dierte f√ľr einen entschlosseneren Einstieg in die geldpolitische Straffung. Dem widersprach Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau.