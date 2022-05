Aktien Europa Schluss: Anleger nehmen Vortagsgewinne mit - schwache US-Vorgaben

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas B├Ârse n haben am Dienstag nach schwachen Vorgaben aus den USA wieder Verluste verzeichnet. Nach den Gewinnen vom Vortag hatten die Zeichen bereits zu Handelsbeginn auf Gewinnmitnahme gestanden. Teils herbe Verluste an den US-B├Ârsen sowie einbrechende Neubauverk├Ąufe in den USA trieben die hiesigen M├Ąrkte dann am Nachmittag noch weiter in die Verlustzone.