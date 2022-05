Centrica vor Aufstieg in erste britische Börsenliga

Centrica vor Aufstieg in erste britische B├Ârsenliga

LONDON (dpa-AFX) - Gro├čbritanniens gr├Â├čter Energieversorger Centrica d├╝rfte im Juni in den wichtigsten britischen Aktienindex FTSE 100 zur├╝ckkehren. Das teilte der Indexanbieter FTSE Russell am Dienstagabend aufgrund vorl├Ąufiger Berechnungen mit. Die endg├╝ltige Entscheidung wird am 1. Juni nach B├Ârse nschluss ver├Âffentlicht.