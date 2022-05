Aktien Osteuropa Schluss: Börsen schließen überwiegend tiefer - Moskau im Plus

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Mit der Ausnahme Moskaus haben sich die B├Ârse n in Mittel- und Osteuropa am Dienstag von der schlechten Stimmung an den gro├čen europ├Ąischen Handelspl├Ątzen mitrei├čen lassen. Auch an der Wall Street gab es bis zum B├Ârsenschluss in Europa starke Verluste.