Börsen News Aktien New York Schluss: Social-Media-Branche zieht Nasdaq nach unten Von dpa-afx 24.05.2022 - 22:41 Uhr Lesedauer: 3 Min.

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund schlechter Nachrichten aus der Social-Media-Branche haben die US- Börse n am Dienstag ihre Gewinne des Vortags teilweise wieder abgegeben. WĂ€hrend dem Leitindex Dow Jones Industrial in den letzten Handelsminuten noch der Sprung in die Gewinnzone gelang, ließ der technologielastige Nasdaq 100 krĂ€ftig Federn. Schlechte Stimmung verbreitete hier die kassierte Prognose von Snap, die weite Teile der Branche mit nach unten zog. Die Nachrichten des Snapchat-Konzerns schĂŒrten erneut Sorgen ĂŒber Risiken rund um das Wirtschaftswachstum.

Beim Dow sah es lange nach Verlusten aus, ehe er kurz vor Handelsschluss ins Plus drehte. Am Ende verbuchte der Leitindex auf dem Stand von 31 928,62 Punkten einen Gewinn von 0,15 Prozent. Am Vortag hatte er noch um knapp 2 Prozent zugelegt. Verluste musste der marktbreite S&P 500 hinnehmen, der um 0,81 Prozent auf 3941,48 ZĂ€hler sank. Der technologielastige Nasdaq 100 rutschte um 2,20 Prozent auf 11 769,84 Punkte ab.

"Diese wilden Schwankungen von einem Tag auf den anderen sind zur Norm geworden, da die Anleger versuchen, die Talsohle an den MĂ€rkten zu erreichen, nur um dann von der einen oder anderen negativen Schlagzeile erneut getroffen zu werden", schreibt Marktanalyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Miese Wachstumsprognosen in China sowie die Gewinn- und Umsatzwarnung von Snap schienen am Dienstag der Grund fĂŒr den Kursrutsch zu sein.