Aktien Frankfurt Ausblick: Kursgewinne erwartet - Schaukelbörse setzt sich fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt d├╝rfte am Mittwoch weitergehen. Nach Gewinnen zum Wochenauftakt und herben Verluste am Vortag stehen die Signale nun wieder auf steigende Kurse. Der Dax setzt also das Pendeln um die 14 000er Marke fort. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start stand der X-Dax als vorb├Ârslicher Indikator f├╝r den deutschen Leitindex knapp ein Prozent h├Âher bei 14 048 Punkten. Der EuroStoxx 50 d├╝rfte ebenfalls zulegen.