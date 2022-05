Aktien Europa: Anleger warten auf neue Eindrücke von der Fed

Börsen News Aktien Europa: Anleger warten auf neue EindrĂŒcke von der Fed Von dpa-afx 25.05.2022 - 11:48 Uhr Lesedauer: 3 Min.

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An den europĂ€ischen Börse n warten die Anleger nach dem jĂŒngsten Wechselbad der GefĂŒhle erst einmal ab. Auf einen starken Wochenauftakt und Gewinnmitnahmen am Vortag folgten am Mittwoch weitere Schwankungen mit zuletzt relativ neutralem Ergebnis. Vor dem Hintergrund der NervositĂ€t, die den Markt schon lange prĂ€gt wegen der hohen Inflation, steigenden Zinsen und Konjunktursorgen, warten Anleger ab vor dem am Abend anstehenden Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed.

Der EuroStoxx 50 behielt nach klar positivem Start gegen Mittag nur noch ein knappes Plus von 0,04 Prozent auf 3649,15 Punkte, nachdem er tags zuvor um 1,6 Prozent gefallen war. Der Cac 40 in Paris lag mit 6250,31 Punkten ganz knapp im Minus. Der Londoner FTSE 100 legte dagegen 0,37 Prozent auf 7512,22 Punkte zu. An den tonangebenden US-Börsen deuten die Futures zeitgleich auf nochmals leichte Verluste hin.

"Unser zentrales Szenario bleibt, dass eine Rezession vermieden werden kann und dass sich die geopolitischen Risiken im Laufe des Jahres abschwĂ€chen werden, was Aktien eine AufwĂ€rtsbewegung ermöglichen wird", zeigte sich der Investmentexperte Mark Haefele von der UBS am Mittwoch weiter hoffnungsvoll. "Aber die jĂŒngsten MarktrĂŒckgĂ€nge haben es deutlich gemacht, wie wichtig es ist, selektiv vorzugehen und Strategien in Betracht zu ziehen, die die VolatilitĂ€t mindern", fĂŒgte er hinzu.