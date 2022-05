Börsen News Aktien Frankfurt: Dax gibt vor Fed-Protokoll Gewinne wieder ab Von dpa-afx 25.05.2022 - 14:39 Uhr Lesedauer: 2 Min.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kursgewinne im frĂŒhen Aktienhandel in Deutschland sind am Mittwochmittag fast schon wieder Makulatur. War der Leitindex Dax in den ersten Handelsminuten noch um ein knappes Prozent gestiegen, trat er zuletzt mit 13 920 Punkten auf der Stelle. "Es fehlen einfach die Impulse, die den Deutschen Aktienindex in irgendeine Richtung und damit weg von der 14 000er Marke bewegen können", sagte Marktstratege JĂŒrgen Molnar von Robomarkets.

Es habe vielmehr den Anschein, als habe es sich der Markt in der Handelsspanne der vergangenen Tage zwischen 13 800 und 14 200 ZĂ€hlern "bequem gemacht", ergĂ€nzte Molnar. Das VerhĂ€ltnis von Bullen und BĂ€ren scheine ausgeglichen zu sein. Zudem dĂŒrfte wegen des bevorstehenden Feiertags das Handelsvolumen in der zweiten WochenhĂ€lfte weiter ausdĂŒnnen.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen bewegte sich mit 28 894 Punkten ebenfalls kaum von der Stelle. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag moderat im Plus.

Einen Impuls fĂŒr den deutschen Handel am Himmelfahrtstag könnte am Abend die US-Notenbank Fed geben. Investoren dĂŒrften das Protokoll der vergangenen Fed-Sitzung genau zur Kenntnis nehmen, stehen die Zeichen in den USA doch auf krĂ€ftig steigende Leitzinsen zur BekĂ€mpfung der Inflation.

An die Dax-Spitze setzten sich RWE und Eon mit Kursgewinnen von 2,2 und 1,3 Prozent. Sie erholten sich etwas von Verlusten am Vortag, als ein Pressebericht ĂŒber eine drohende Sondersteuer auf hohe Gewinne von Stromerzeugern in Großbritannien die Branche stark belastet hatte.