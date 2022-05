Aktien New York Ausblick: US-Börsen vor Fed-Protokoll schwächer erwartet

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem turbulenten Vortag d├╝rften es f├╝r die US- B├Ârse n auch am Mittwoch unruhig bleiben. Zwar mangelt es vor der Ver├Âffentlichung des j├╝ngsten US-Notenbankprotokolls an richtungsweisenden Impulsen, doch die zentralen Themen bleiben dieselben und bieten nach wie vor R├╝ckschlagpotenzial. Denn die Anleger bef├╝rchten, dass sich das Wirtschaftswachstum angesichts einer strafferen Geldpolitik drastisch verlangsamen k├Ânnte, wobei der Krieg in der Ukraine und die Corona-Lockdowns in China die Aussichten zus├Ątzlich verschlechtern.