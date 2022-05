Aktien New York: Gewinne nach turbulenten Tagen - Fed-Protokoll im Blick

Beim Fed-Protokoll, dass im Handelsverlauf veröffentlicht wird, will Hewson vor allem auf die Diskussion ĂŒber die BilanzverkĂŒrzung achten. Die Fed will ihre infolge der Corona-Notprogramme auf rund neun Billionen US-Dollar angeschwollene Bilanz rasch abbauen, um so dem Markt LiquiditĂ€t zu entziehen.

Unter den Einzelwerten zogen die Aktien der Schnellrestaurant-Kette Wendy's um fast elf Prozent an, denn der GroßaktionĂ€r Trian Fund Management "prĂŒft eine Transaktion". Das könnte eine Übernahme, ein Zusammenschluss oder eine andere Transaktion bedeuten, hieß es. Trian ist mit etwa 11,8 Prozent an Wendy's beteiligt.

FĂŒr Nordstrom ging es nach einem verhaltenen Start um gut elf Prozent hoch. Die Kaufhaus- und Versandhauskette hob ihre Umsatz- und Ergebniserwartung fĂŒr 2022 an.

Thema an der Börse ist auch das Massaker an einer Grundschule im Bundesstaat Texas. Der US-PrĂ€sident forderte Konsequenzen aus den wiederkehrenden AmoklĂ€ufen mit Schusswaffen. "Als Nation mĂŒssen wir uns fragen, wann in Gottes Namen wir der Waffenlobby die Stirn bieten werden", sagte Joe Biden. "Wir mĂŒssen handeln."