Aktien Frankfurt Schluss: Dax dank US-Börsen knapp über 14 000 Punkte

Börsen News Aktien Frankfurt Schluss: Dax dank US-Börsen knapp ĂŒber 14 000 Punkte Von dpa-afx 25.05.2022 - 18:19 Uhr Lesedauer: 3 Min.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Ende eines ruhigen Börse ntages hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch mit etwas RĂŒckenwind aus den USA moderate Gewinne verbucht. Nach einem guten Start gab der Dax seine Gewinne zunĂ€chst ab, wurde dann aber am Nachmittag wieder ĂŒber die Marke von 14 000 Punkten geschoben. Zum Handelsschluss belief sich das Plus beim Stand von 14 007,93 Punkten auf 0,63 Prozent. Noch etwas besser lief es fĂŒr den MDax , der um 0,74 Prozent auf 29 108,44 Punkte anstieg.

"Selbst wenn der Deutsche Aktienindex den AbwĂ€rtstrend der Vorwochen verlĂ€sst, bleibt der Spielraum ĂŒberschaubar", schreiben die Marktbeobachter von Index Radar. Gleiches gelte fĂŒr den Dow Jones Industrial in den USA. Der Fokus der Marktteilnehmer liege derzeit auf Nachrichten zur Teuerung und zur Geldpolitik. Insofern dĂŒrfe das Fed-Protokoll am Abend ebenso wie die US-Konsumausgaben am Freitag auf Interesse stoßen.

"Es fehlen einfach die Impulse, die den Deutschen Aktienindex in irgendeine Richtung und damit weg von der 14 000er Marke bewegen können", sagte Marktstratege JĂŒrgen Molnar von Robomarkets. Es habe vielmehr den Anschein, als habe es sich der Markt in der Handelsspanne der vergangenen Tage zwischen 13 800 und 14 200 ZĂ€hlern "bequem gemacht". Das VerhĂ€ltnis von Bullen und BĂ€ren scheine ausgeglichen zu sein. Zudem dĂŒrfte wegen des Feiertags am Donnerstag das Handelsvolumen in der zweiten WochenhĂ€lfte weiter ausdĂŒnnen.