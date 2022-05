Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Verluste - Prag moderat im Plus

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börse n in Osteuropa haben am Mittwoch mehrheitlich mit Verlusten geschlossen. Der Handelstag stand im Zeichen des jĂŒngsten Sitzungsprotokolls der Federal Reserve, welches am Abend nach Börsenschluss in Europa veröffentlicht wird. Die sogenannten "Minutes" sollen Aufschluss ĂŒber die weitere Gangart der Fed in puncto geldpolitischer Straffung geben.