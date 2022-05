Aktien New York Schluss: Anleger schöpfen nach Fed-Protokoll wieder etwas Mut

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt hat sich nach zwei turbulenten Handelstagen wieder etwas Zuversicht breitgemacht. Die wichtigsten Indizes schlossen am Mittwoch teils recht deutlich im Plus. Das Protokoll der US-Notenbank zur jĂŒngsten Sitzung des geldpolitischen Ausschusses hatte zumindest nicht die Erwartung geweckt, dass die Fed eine schĂ€rfere Gangart als erwartet an den Tag legen wird, um die hohe Inflation zu bekĂ€mpfen. Im Gegenteil sahen Börsianer eher Hinweise dafĂŒr, dass die Notenbank nach einer ersten Phase grĂ¶ĂŸerer Zinserhöhungsschritte zum Jahresende hin einen etwas weniger straffen Kurs einschlagen könnte.