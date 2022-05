DAX-FLASH: Dax hält sich über 14 000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax d├╝rfte sich am Donnerstag mit etwas R├╝ckenwind von der Wall Street zun├Ąchst ├╝ber der Marke von 14 000 Punkten halten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Feiertag Christi Himmelfahrt rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,12 Prozent im Plus auf 14 025 Punkte.