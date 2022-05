Aktien Asien/Pazifik: Überwiegend etwas schwächer

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienm├Ąrkte in Asien haben am Donnerstag mehrheitlich leicht nachgegeben. Zwar macht sich nach dem US-Notenbankprotokoll vom Vorabend wieder etwas Mut unter den Anlegern breit, da noch aggressivere Schritte zur Bek├Ąmpfung der hohen Inflation in den USA nicht erw├Ąhnt wurden. Allerdings beunruhigen ├äu├čerungen des chinesischen Ministerpr├Ąsidenten Li Keqiang zur heimischen Wirtschaft etwas.