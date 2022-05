Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax bleibt über 14 000 Punkten

Im US-Technologiesektor gab es am Vorabend mit dem Chip-Spezialisten Nvidia die n├Ąchste Entt├Ąuschung. Die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und der Corona-Lockdowns in China bremsen die Gesch├Ąfte und werden im laufenden Quartal den Umsatz voraussichtlich um 500 Millionen Dollar dr├╝cken, wie Nvidia mitteilte. Die Umsatzprognose lag unter den Erwartungen der Analysten.