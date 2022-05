Aktien Frankfurt: Dax bleibt über 14 000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Donnerstag ├╝ber der Marke von 14 000 Punkten behauptet. Gegen Mittag gewann der deutsche Leitindex am Feiertag Christi Himmelfahrt 0,51 Prozent auf 14 079 Punkte. Der MDax der mittelgro├čen Unternehmen legte um 0,31 Prozent auf 29 198 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,5 Prozent h├Âher.

Der Dax schwankt seit einiger Zeit um die Marke von 14 000 Punkten, ohne eine eindeutige Richtung einzuschlagen. Bislang fehlte ihm die Kraft, seinen seit Januar bestehenden Abw├Ąrtstrend zu brechen. Konjunktur- und Inflationssorgen in Kombination mit steigenden Zinsen sind die ├╝bergeordneten Themen, die die Kursentwicklung bremsen.

Im US-Technologiesektor gab es am Vorabend mit dem Chip-Spezialisten Nvidia die n├Ąchste Entt├Ąuschung. Die Umsatzprognose verfehlte die Erwartungen. Bei Halbleiterwerten agierten die Anleger daher meist vorsichtiger. W├Ąhrend Infineon ins Plus drehten mit 0,6 Prozent, blieben Aixtron im Minus mit 1,9 Prozent. Auch Ger├╝chte zu Apple belasteten im Techsektor etwas. So erwartet der Konzern laut Kreisen im Jahr 2022 eine Stagnation des iPhone-Absatzes.