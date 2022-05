Aktien Europa: Erholung setzt sich fort - Jüngste Verluste fast wettgemacht

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas B├Ârse n haben am Donnerstag im relativ ruhigen Handel moderat zugelegt. Unterst├╝tzung kommt vor allem aus den USA, nachdem das Protokoll der j├╝ngsten Zinssitzung der US-Notenbank keine negativen ├ťberraschungen enthalten hatte. Darin gab es keine Hinweise auf noch aggressivere Schritte zur Bek├Ąmpfung der hohen Inflation in den USA.

Der EuroStoxx 50 legte gegen Mittag um 0,67 Prozent auf 3701,62 Punkte zu, womit die kr├Ąftigen Verluste vom Dienstag nahezu ausgeglichen sind. Der Cac 40 in Paris gewann 0,75 Prozent auf 6345,82 Z├Ąhler und in London stieg der FTSE 100 um 0,14 Prozent auf 7533,43 Punkte.

Unter den 19 Branchen in Europa waren die Versorger Schlusslicht mit einem kleinen Abschlag von 0,1 Prozent. Favorisiert wurden Aktien aus dem Einzelhandel. Der entsprechende Sektor, der Stoxx Europe 600 Retail, legte um 1,3 Prozent zu und erholte sich damit etwas weiter von seinen j├╝ngsten Tiefs. Im EuroStoxx standen Aktien der Zara-Mutter Inditex an der Index-Spitze und zogen um 2,3 Prozent an.