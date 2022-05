Aktien Frankfurt: Dax baut Gewinne etwas aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag weiter zugelegt. Der Leitindex versuchte am Feiertag Christi Himmelfahrt erneut den seit Januar bestehenden Abw├Ąrtstrend zu brechen. Bislang fehlte ihm daf├╝r aber die Kraft. Konjunktur- und Inflationssorgen in Kombination mit steigenden Zinsen sind die ├╝bergeordneten Themen, die die Kursentwicklung immer wieder bremsen.