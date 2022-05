Aktien New York Ausblick: Erholung dürfte sich fortsetzen - Techwerte im Blick

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Erholung an den US- B├Ârse n d├╝rfte sich am Donnerstag fortsetzen. Dass es im tags zuvor ver├Âffentlichten Protokoll der US-Notenbank keine Hinweise auf noch aggressivere Schritte zur Bek├Ąmpfung der hohen Inflation in den USA gegeben hatte, wirkt aktuell weiterhin positiv nach.