Aktien New York: Dow knüpft an Erholung vom Vortag an

Aktien New York: Dow kn├╝pft an Erholung vom Vortag an

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienm├Ąrkte haben am Donnerstag an die Vortagesgewinne angekn├╝pft. Der Dow Jones Industrial stieg im fr├╝hen Handel um 1,29 Prozent auf 32 536 Punkte. Damit k├Ânnte der Leitindex den im April begonnenen Abw├Ąrtstrend nun hinter sich lassen. Unterst├╝tzend wirkt nach Aussage von B├Ârsianern wie schon am Vortag, dass das Protokoll der US-Notenbank Fed keine Hinweise auf noch aggressivere Schritte zur Bek├Ąmpfung der hohen Inflation in den USA gegeben hatte.