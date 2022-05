Aktien Europa Schluss: Erleichterung über Zinsaussichten in USA treibt an

Aktien Europa Schluss: Erleichterung ├╝ber Zinsaussichten in USA treibt an

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas B├Ârse n haben am Donnerstag kr├Ąftig zugelegt. Unterst├╝tzung kam vor allem aus den USA, nachdem das Protokoll der j├╝ngsten Sitzung der US-Notenbank am Vorabend keine negativen ├ťberraschungen enthalten hatte. Es gab darin keine Hinweise auf noch aggressivere Schritte zur Bek├Ąmpfung der hohen Inflation in den USA. Der EuroStoxx 50 stieg um 1,72 Prozent auf 3740,31 Punkte und steuert auf eine erfreuliche Wochenbilanz zu.