Aktien Frankfurt Schluss: Starke US-Börsen schieben Dax weiter nach oben

Auch europaweit kn├╝pften die B├Ârsen an ihre Erholung zur Wochenmitte an. Der europ├Ąische Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 1,72 Prozent auf 3740,31 Punkte. Der Pariser Cac 40 legte ├Ąhnlich stark zu, in London fielen die Gewinne f├╝r den FTSE 100 deutlich moderater aus. Der New Yorker Dow Jones Industrial stand zum Handelsschluss in Europa mit fast eineinhalb Prozent im Plus.