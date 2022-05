Aktien Europa Schluss: Erleichterung über US-Zinsaussichten treibt an

Ärzte warnen Touristen in Griechenland

Aktien Europa Schluss: Erleichterung ├╝ber US-Zinsaussichten treibt an 26.05.2022

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas B├Ârse n haben am Donnerstag kr├Ąftig zugelegt. Unterst├╝tzung kam vor allem aus den USA, nachdem das Protokoll der j├╝ngsten Sitzung der US-Notenbank am Vorabend keine negativen ├ťberraschungen enthalten hatte. Es gab darin keine Hinweise auf noch aggressivere Schritte zur Bek├Ąmpfung der hohen Inflation in den USA. Der EuroStoxx 50 stieg um 1,72 Prozent auf 3740,31 Punkte und steuert auf eine erfreuliche Wochenbilanz zu.

Der Cac 40 in Paris gewann 1,78 Prozent auf 6410,58 Z├Ąhler. In London stieg der FTSE 100 weniger stark um 0,56 Prozent auf 7564,92 Punkte. Hier hielten die Kursverluste von Versorgern nach schwachen Gesch├Ąftszahlen von United Utilities den Leitindex zur├╝ck. An den B├Ârsen von Z├╝rich, Kopenhagen, Oslo, Stockholm und Helsinki wurde wegen des Feiertages Christi Himmelfahrt nicht gehandelt.

Unter den 19 Branchen in Europa waren die Versorger Schlusslicht mit einem Abschlag von 1,2 Prozent. Favorisiert wurden Aktien aus dem Einzelhandel. Der entsprechende Sektor, der Stoxx Europe 600 Retail, legte um fast f├╝nf Prozent zu und setzte damit die Erholung von den j├╝ngsten Tiefst├Ąnden fort. Im EuroStoxx standen Aktien der Zara-Mutter Inditex an der Index-Spitze und zogen um mehr als f├╝nf Prozent an.

Die Ank├╝ndigung der britischen Regierung, Energiekonzerne mit einer Sondersteuer zu belegen, prallte an den Aktien von BP und Shell am Donnerstag ab. BP gewannen 1,7 Prozent und Shell 1,1 Prozent. Angesichts stark steigender Lebenshaltungskosten will die britische Regierung ├╝ber eine Sondersteuer f├╝r Energieunternehmen die Verbraucher entlasten.