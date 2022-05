Aktien Osteuropa Schluss: Hohe Verluste in Budapest wegen Sondersteuern

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börse n in Osteuropa haben am Donnerstag mehrheitlich im Minus geschlossen, während das westeuropäische Umfeld angetrieben von einer positiven Wall Street fester schloss. Deutliche Verluste gab es in Moskau und Budapest.