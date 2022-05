Börsen News Aktien Wien Schluss: ATX legt nach ruhigem Handel etwas zu Von dpa-afx 26.05.2022 - 18:26 Uhr Lesedauer: 2 Min.

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag etwas höher geschlossen. Der ATX ging mit einem Plus von 0,27 Prozent auf 3333,71 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,29 Prozent auf 1672,15 Punkte zu. Bedingt durch den Feiertag verlief der Handel weitgehend ruhig. Wichtige Unternehmensnachrichten lagen am Donnerstag nicht vor, und auch von den anderen Börsen kamen keine richtungweisenden Impulse.

Verbund-Aktien setzten ihre jĂŒngste Kursrally mit einem Plus von 1,37 Prozent auf 92,50 Euro noch etwas fort. Am Mittwoch hatten die Titel bereits um 9,4 Prozent zugelegt, nachdem der Stromkonzern eine Sonderdividende in Höhe von 400 Millionen Euro in Aussicht gestellt hatte. Die Analysten der Deutschen Bank haben in Reaktion auf die Meldung ihr Kursziel fĂŒr die Aktie von 96,0 auf 105,0 Euro erhöht und ihre Empfehlung auf "buy" angehoben.

Mit der Sonderdividende und geplanten Gutschriften fĂŒr Stromkunden dĂŒrfte die Wahrscheinlichkeit einer Sondersteuer auf die Verbund-Gewinne deutlich gesunken sein, schreiben die Analysten. Die Sonderdividende des teilweise in Staatseigentum stehenden Unternehmens könnte in Hilfen fĂŒr stark von der Energiekrise betroffene Verbraucher fließen, ohne die Anlegerstimmung durch eine Sondersteuer zu belasten, so die Experten.

Die grĂ¶ĂŸten Gewinner im Prime Market waren die Aktien des Flugzeugteileherstellers FACC mit einem Plus von 4,7 Prozent. Auch an anderen Börsen zĂ€hlten Titel der Flugzeugbranche am Donnerstag zu den grĂ¶ĂŸten Gewinnern.