DAX-FLASH: Weitere Kursgewinne erwartet - Abwärtstrend erst einmal verlassen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach starkem Feiertagshandel am Donnerstag zeichnen sich im Dax auch am Freitag Gewinne ab. Der Broker IG taxierte den Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn etwa 0,3 Prozent h├Âher auf 14 275 Punkte.

An der US-B├Ârse setzte sich die Erholung fort, wobei gerade die Technologiewerte der Nasdaq ihre Kursgewinne nach dem europ├Ąischen Handelsende noch ausbauen konnten. Die Anleger begr├╝├čten die Signale der US-Notenbank, die Geldpolitik nicht noch st├Ąrker zu straffen als bereits erwartet, hie├č es bei den Marktbeobachtern der Credit Suisse. Tags zuvor hatte die Fed das Protokoll ihrer j├╝ngsten Sitzung ver├Âffentlicht, in dem von einem 75-Basispunkte-Sprung keine Rede gewesen sei.