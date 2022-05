Aktien Frankfurt Ausblick: Kaum verändert im aufgehellten Chartbild

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dĂŒrfte am Freitag seine Gewinne aus dem starken Feiertagshandel vom Vortag zunĂ€chst behaupten. Knapp eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung stand der X-Dax als Indikator fĂŒr den deutschen Leitindex 0,08 Prozent höher auf 14 242 Punkten. Der EuroStoxx 50 wird knapp im Minus erwartet.

Das Chartbild fĂŒr den Dax sieht inzwischen wieder etwas freundlicher aus. So hatte das Barometer tags zuvor nach zuletzt zĂ€hem Ringen den AbwĂ€rtstrend seit Januar geknackt und es zudem ĂŒber die 50-Tage-Linie geschafft, die Hinweise auf den mittelfristigen Trend gibt. Zwischenzeitlich hatte der Dax mit 14 253 Punkten das höchste Niveau seit Monatsanfang erreicht und den Wochengewinn damit auf fast zwei Prozent ausgebaut. Selbst fĂŒr den Mai, den Investoren als schwachen Börse nmonat fĂŒrchten, zeichnet sich aktuell ein Zuwachs ab.

An der US-Börse hatte sich am Vortag die Erholung fortgesetzt, wobei gerade die Technologiewerte der Nasdaq ihre Kursgewinne nach dem europĂ€ischen Handelsende noch ausbauen konnten. Die Anleger begrĂŒĂŸten die Signale der US-Notenbank, die Geldpolitik nicht noch stĂ€rker zu straffen als bereits erwartet, hieß es von den Marktbeobachtern der Credit Suisse. Tags zuvor hatte die Fed das Protokoll ihrer jĂŒngsten Sitzung veröffentlicht, in dem von einem 75-Basispunkte-Sprung keine Rede gewesen sei.